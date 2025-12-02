インドネシアの豪雨被害で孤立状態になった日本人8人のうち7人が、小型機で安全な場所に避難したことがわかりました。【映像】豪雨被害の様子インドネシア・アチェ州で、周囲の道路が遮断され日本人8人が孤立状態となっていました。外務省によりますと、このうち7人が1日午前、当局が用意した小型機でスマトラ島北部の都市メダンに避難しました。日本領事館の職員が面会し、7人は健康状態に異常がないことを確認しています。