第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、２日午前２時２７〜２９分頃、沖縄県石垣市の尖閣諸島・大正島沖の領海に中国海警局の船２隻が相次いで侵入した。いずれも砲を搭載していた。海上保安庁の巡視船が領海から退去するよう求め、いずれも同５時１２分頃までに領海を出た。海警船の領海侵入は１１月１６日以来。