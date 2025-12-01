大腸がんは早期に発見できれば完治が期待できる一方、気づかないまま進行してしまうと大きな手術が必要になり、生活への影響も避けられません。国内でも多くの人が命を落としている病気だからこそ、症状が出る前に検査を受け、早期発見につなげることが大切です。今回は、大腸がんの早期発見・早期治療の重要性について坂口先生に解説していただきました。 監修医師：坂口 賀基（大塚駅前消化器内視鏡クリニック） 東京大学