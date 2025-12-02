橋本環奈さんが、2026年1月12日(祝)スタートのフジテレビ系ドラマ『ヤンドク！』で初の月9主演を飾ることが発表された。実在の女性脳神経外科医をモデルに、元ヤンキーが親友の死をきっかけに医師を目指し、病院の旧態依然とした体制に立ち向かう痛快医療エンターテインメント。ヒロインを演じる橋本さんの特攻服姿のティザービジュアルも解禁された。【写真】マブい！橋本環奈の金髪＆特攻服姿月9初主演！『ヤンドク！』で医師役