１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円４６銭前後と前週末と比べて７０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８０円４９銭前後と同７０銭弱のユーロ安・円高だった。 日銀の植田和男総裁が１日の講演で「次回の金融政策決定会合で、利上げの是非について適切に判断したい」との見解を示したことを受け、１２月利上げを織り込む動きが加速。米連