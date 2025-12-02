２日の東京株式市場は強弱観対立のなかも、主力株の一角に買い戻しが優勢となり日経平均株価は強含みで推移しそうだ。前日に日経平均は一時１０００円超の下落を示し４万９３００円台まで水準を切り下げたが、きょうは上値は重いものの４万９０００円台半ばで頑強な値動きが想定される。前日の欧州株市場では高安まちまちながらドイツの主要株価指数であるＤＡＸが１％あまりの下げとなったほか、フランスや英国市場なども軟調な