筆者の話です。母はどんなに忙しくても、寝込むことのない人でした。熱を出しても家事をこなし、文句ひとつ言わない。そんな母を「当たり前に元気な人」だと思っていました。けれど、退職後に体調を崩し、何度も入院するようになって初めて気づいた母の優しさ──。 当たり前のように「元気」だった母 母は、どんな日も寝込むことのない人でした。朝から洗濯や掃除をこなし、仕事へ出かけ、夜になれば夕食を整える。熱があって