狭心症の初期症状にはどんな症状がある？Medical DOC監修医が狭心症の初期症状・原因などを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はMedical DOCにて『「狭心症の前兆となる初期症状」はご存知ですか？セルフチェック法も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：小正 晃裕（医師） 京都大学医学部卒業。循環器内科・臨床不整脈を専