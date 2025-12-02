巨人は11月28日、公式X（旧Twitter）を更新。オコエ瑠偉（28）を自由契約選手とすることを発表した。 巨人は来季以降の活躍の場についてオコエと話し合いを重ねた結果、両者合意のもと「海外の野球リーグなど他球団でプレーできるチャンスを設けるほうが本人にとって良い」と判断。11月末に提出される保留者選手名簿には掲載せず、自由契約とすることを明らかにした。さらに巨人は今後も「プロ野球選手としてさら