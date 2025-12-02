SNSでの対立や価値観の分断が深まるいま、私たちはどうすれば他者と共生できるのか。そのヒントは、意外にもアリの習性にあった。生存環境が厳しい北に住むアリほど、よそ者に対して寛容で協力的になることが実験でわかったのだ。アリが示す、多様化する社会で生き延びる知恵とは？※本稿は、岡山理科大学理学部動物学科教授の村上貴弘『アリ先生、おしゃべりなアリの世界をのぞく』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。ム