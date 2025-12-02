【モデルプレス＝2025/12/02】俳優の間宮祥太朗、新木優子がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ「良いこと悪いこと」（毎週土曜よる9時〜）。ここでは、11月22日放送の第7話までの考察をまとめる。＜※ネタバレあり＞【写真】「良いこと悪いこと」驚愕の仕掛けが隠されたポスター◆間宮祥太朗＆新木優子W主演「良いこと悪いこと」本作は予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。同窓会をきっかけに集まった小学生の頃の同級