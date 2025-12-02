― ダウは427ドル安と6日ぶりに反落、利益確定売りや米長期金利の上昇を警戒する売りが優勢 ― ＮＹダウ 47289.33 ( -427.09 ) Ｓ＆Ｐ500 6812.63 ( -36.46 ) ＮＡＳＤＡＱ 23275.92 ( -89.77 ) 米10年債利回り4.090 ( +0.076 ) ＮＹ(WTI)原油 59.32 ( +0.77 ) ＮＹ金 4274.8 ( +19.9 ) ＶＩＸ指数17.24 ( +0.89 ) シカゴ日経225先物 (円建て)49475 ( +175 )