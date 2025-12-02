2日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝155円44銭前後と、前日午後5時時点に比べ8銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝180円47銭前後と14銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース