Image: SANWA DIRECT ボタンひとつでアレもコレも。コンピューターの操作につきもののショートカット。コピー＆ペースト以外にも大量にありますが、よく使うものは憶えておくと便利です。ほとんどがキーの複数押しですが、チョイ面倒。そのお助けデバイスが、ボタン1発でショトカを起動する左手デバイスです。1ボタンで8つの機能サンワダイレクトのBluetoothマルチメディアコントローラー「4