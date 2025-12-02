中米ホンジュラスで任期満了に伴う大統領選挙が行われ、アメリカのトランプ大統領が支持を表明した野党候補ともう一人の野党候補が競り合う展開となっています。ホンジュラスの大統領選は先月30日、投開票が行われました。ロイター通信によりますと、1日の最新の開票結果では野党・国民党のナスリ・アスフラ氏と野党・自由党のサルバドル・ナスララ氏がともに得票率40％ほどで横並びの状況です。カストロ大統領の後継候補として与