プロテニスプレーヤーの園田彩乃選手（30）が2025年11月23日、自身のインスタグラムを更新。私服ショットを披露した。「クリスマスマーケットこれで行くの楽しみ」園田選手は、「ママさんが買ってくれた赤いレザージャケットかわいい」といい、「クリスマスマーケットこれで行くの楽しみ」とつづり、6枚の写真を投稿。ハッシュタグに「#休日」「#coach」「#私服」「#私服コーデ」「#代々木体育館」などを添えている。インスタグラ