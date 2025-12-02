広島・森翔平投手（２７）が１日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１８００万アップの年俸３８００万円でサインした。１年間、先発ローテの座を守って自己最多７勝をマーク。「しっかり評価していただいた。もっといい数字を来年残せるように」と表情を引き締めた。（金額は推定）初めて開幕ローテ入りを果たし、３月３０日・阪神戦で今季初勝利。６月８日・西武戦ではプロ初完封も飾った。来季の目標は