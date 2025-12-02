師走の京都を『吉例顔見世興行』が１日、京都南座で開幕した。今回は八代目尾上菊五郎と長男の六代目尾上菊之助の襲名披露公演。菊五郎は映画「国宝」で話題となった女形舞踊の大曲「鷺娘」で圧巻の舞を披露。またそれに先立ち菊之助が、襲名披露狂言となる「玉兎」を届けた。 【写真】『玉兎』尾上菊之助が可愛すぎる♡ 「玉兎」は「かちかち山」を題材に、大きな月の中から杵を携えて現れた兎は、狸や老爺、老婆など