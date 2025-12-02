「ずっと抑えていた怒りが……」取引先の男性を監禁し暴行を加え、ケガをさせたとして、強盗、逮捕監禁致傷の罪に問われた建設会社代表の大城優斗被告（24＝逮捕時）と、知人で共犯の大城海人被告（25＝同）の公判が、11月27日に東京地裁で開かれた。この日行われた被告人質問で、両被告は反省の言葉を述べたが、歪んだ正義感が暴走していく経緯が明らかになった。「今年１月、優斗被告は海人被告ら複数の友人と共謀し、トラブルに