シント＝トロイデン後藤啓介が、ヘディング弾で今季5ゴール目を決めたベルギー1部シント＝トロイデンVVに所属する日本代表FW後藤啓介が現地時間11月30日に行われたジュピラー・プロ・リーグ第16節のヘント戦で勝ち越しゴールを挙げて逆転勝利の立役者となった。今季5得点目は「ゴール前での嗅覚は鋭敏」などと称賛された。1-1で迎えた後半32分だった。左サイドを駆け上がったDFシメン・ユクレラーがゴール前へクロスを放り込む