「ジャパニーズ・ヒーロードラマ」にして「SFラブロマンス」。この言葉が意味するところは、何になるのだろうか。大泉洋主演、野木亜紀子脚本で放送中のテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』の第6話が、先月25日に放送された。ラスト、大泉演じる主人公の文太が、「ノナマーレ」の社長・兆（岡田将生）から「この姿は立体映像。私の実体は、2055年、30年後の未来にある」と驚きの事実を告げられた。すでに最終章手前のは