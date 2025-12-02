【増田俊也 口述クロニクル】#63【「時代に挑んだ男」加納典明】（62）乗った車は50台以上、「1台目は親父が借金して仕送りしてくれた金で…」作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「いや、すごいな。外車の展示場開けそうなラインアップですね（笑）」加納「アストンのV8も乗りましたね。ジネッタ、ゴ