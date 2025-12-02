12.2km全線が4車線化国道4号の「北上拡幅」が、2025年12月6日（土）朝5時に全線開通します。【地図】国道4号「北上拡幅」の開通区間岩手県北上市の国道4号では、混雑緩和などを目的に1982（昭和57）年度から、従来の幅12.5m・2車線の道路を倍以上の幅26m・4車線に広げる北上拡幅事業が進められてきました。全長12.2kmのうちこれまでに9.7kmが4車線で開通。そして今回、東北道・北上金ヶ崎ICとの接続部を含む北上市・金ケ崎町