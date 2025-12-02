Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW出演を務める、来年1月スタートのABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜後10：15）から、“変わり者イケメン”伊野尾、“仕事に夢中な堅実女子”松本の姿を捉えた場面写真が初公開。あわせて追加キャストも発表された。【写真】複雑な恋模様…『50分間の恋人』相関図同作は、伊野尾演じる“AIだけが親友の変わり者イケメン”晴流と、松本演じる“仕事に