¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡ÊÇîÂ¿²Ú´Ý¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ë¡¢ÀéÄ»¡ÊÂç¸ç¡¢¥Î¥Ö¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë2ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø²ÐÍË¤ÏÁ´ÎÏ¡ª²ÚÂç¤µ¤ó¤ÈÀéÄ»¤¯¤ó¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¸å10¡§00¡Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¡¢Â­Î©Íü²Ö¡¢ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õ¤ÈÇò¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ç¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë²£»³Íµ¡õÂ­Î©Íü²Öº£²ó¤ÏÂç¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¹¥Ñ¥¤7Ê¬¤Î1¡×¤Ë¡¢º£Ç¯24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£