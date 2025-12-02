ロシア大統領府はウクライナ東部の要衝ポクロウシクを制圧したと発表しました。プーチン大統領は11月30日、前線の指揮所を訪れ、ウクライナ東部ドネツク州ポクロウシクと北東部ハルキウ州ボルチャンスクを制圧したと報告を受けました。ポクロウシクはウクライナ軍の物資の補給と防衛網を支える重要拠点で、ロシア軍は進軍の足がかりとするため攻勢を強めていました。またロシア軍は、南部ザポリージャ州フリャイポレで「解放作戦」