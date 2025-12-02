今年、興行収入35億円超の大ヒットを達成した『ウィキッド ふたりの魔女』の続きを描く『ウィキッド 永遠の約束』（2026年3月6日公開）。全米では11月21日に公開され、前作を上回るオープニング成績を記録し、初登場No.1の座に輝いた。あわせて公開された78の国と地域でも大ヒットとなっている。このたび、世界を熱狂させている本作のキャラクタービジュアルが一挙解禁となった。【動画】『ウィキッド 永遠の約束』最新予告映像