女優の恒松祐里がクリスマス仕様のコーデを披露した。２日までにインスタグラムで「１２月生まれの方お誕生日おめでとうございます皆さんにとって素敵な一年になりますように！！！」と書き始め、「今月の＃ツネからの誕生日動画は先月友達と行った東京ディズニーランドからお届けクリスマスパレード目当てのインパだったけどみんな衣装が可愛くて眼福でした…！生で見たテディベアダンサーの可愛さたるや！！カントリー