タレントの藤田ニコルがディズニーでの写真を公開し、ファンを喜ばせている。２日までにインスタグラムで「クリスマスディズニーたのしかった」と書き始め、紺のニットに赤いカチューシャをつけたスタイルでディズニーランドを満喫する様子を披露。「ワッフルのシロップかけるの全然可愛くならなかった」とワッフルにシロップをかける動画も添えた。この投稿には「超絶かわいいです」「幸せ溢れるニコルぅ夢の国最強やん」