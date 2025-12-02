宮内庁は、新年の「一般参賀」を来年1月2日に実施すると発表しました。2年連続の開催となります。【映像】来場者に手を振って応えられる様子天皇皇后両陛下が皇族方らと皇居の宮殿にあるベランダに立ち、来場者に手を振って応えられる一般参賀は、新年と天皇誕生日に実施されています。「お出まし」は来年1月2日の午前10時10分〜午後2時20分にかけての全部で5回の予定です。事前の申し込みは不要で誰でも参加でき、皇居正