いま、「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書」と絶賛されているのが『JUST KEEP BUYING』だ。そしてついに続編『THE WEALTH LADDER 富の階段』（ニック・マジューリ著）が日本上陸。この世界的ベストセラーはスコット・ギャロウェイに絶賛されている。今回はライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社・寺田庸二）昇進しても資産が増えない理由30代半ば、ようやく昇進が決まった。これで給料も上がる