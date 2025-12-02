今回、Ray WEB編集部はサークルにいたヤバイ先輩について読者に話を聞いて漫画にしてみました。サークルの先輩であるナオヤさんのことを気になっている主人公のリリア♡リリアは、勇気を出して先輩を食事に誘いました。果たして返信は…？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】気になる先輩を食事に誘うとすんなりOK♡ しかしお会計時に【まさかの悲劇】が...！