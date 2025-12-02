BYD、日本に初のPHEV導入BYDオート・ジャパンは2025年12月1日、プラグインハイブリッド（PHEV）のSUV『BYDシーライオン6（SEALION 6）』を発売した。【画像】JMS2025でBYDが公開した軽EV『ラッコ』と世界最速ハイパーカー『ヤンワンU9』全81枚『シーライオン6』は、BYDの日本導入モデルの第5弾で、PHEVの導入は初となる。BYDシーライオン6 BYDBYDが『DM-i（デュアルモード・インテリジェンス）』と呼ぶ独自の