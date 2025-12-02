タレントの藤田ニコル（27）が2日までに自身のインスタグラムを更新。おそろコーデでクリスマスディズニーを満喫した写真を披露した。「お揃いのニットを着てゆらのと久しぶりのクリスマスディズニー」と書き出したニコル。雑誌「Popteen」での共演経験も多数のモデル・越智ゆらのとの2ショットをアップした。「沢山笑って楽しかった」と大満足の様子。「ミッキーとも写真撮ったよ」と伝えた。ファンからは「関係がまだ続