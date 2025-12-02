サーティワンの福袋2026が登場♡数量限定で、スマホ限定500円チケットやかわいいオリジナルグッズがセットになったお得な内容です♪3,500円と2,500円の2種類を展開し、キッチンタイマーやカップ＆コーン型キーホルダー、ラバーヘアクリップなど、日常でも使えるアイテムが満載。モバイルオーダー予約は12月9日から、店頭販売は元日スタートでなくなり次第終了です。