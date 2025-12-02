ボーイズグループ・JO1の白岩瑠姫が、きょう2日に放送されるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか?』(毎週火曜23:00〜)の第9話の見どころなどを語った。白岩瑠姫地上波ドラマ初出演ながら、“謎に包まれた無免許の天才外科医”という難役を熱演する白岩。第9話では、ついに成瀬(白岩)が見つめる“レイコ(齊藤京子)と同じ顔をした女性”の正体が明らかになる。成瀬から「俺が○○した人だ」と、自身