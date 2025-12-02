アメリカホワイトハウスのレビット報道官は1日、ロシアとウクライナの和平協議の進展について、「非常に楽観的」との認識を示しました。レビット報道官は記者会見でロシアのウクライナへの侵攻終結に向けた和平協議について、「トランプ政権は非常に楽観的に考えている」と語りました。また、ウクライナとロシア「双方と平等に対話している」と述べるとともに「合意事項を文書化し、要点はかなり改善されている」として戦闘終結に