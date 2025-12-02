俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，のモデルショットが話題だ。２日までにインスタグラムで、自身が掲載されている雑誌のインスタグラムアカウントをメンションしたＫｏｋｉ，。美脚が目を引くキャミワンピース姿や、デコルテがあらわになったドレス姿でのモデルショットなど複数枚がアップされた。この投稿には、多くの「いいね」がつけられている。