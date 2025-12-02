病院でも映画館でも煙もくもくTPOなど関係ない喫煙事情 基本、全席喫煙ＯＫという煙たい世界 ちょっと休憩、といえばタバコ。そんな感覚が社会に浸透していたのが昭和の時代です。多くの人がそこら中で一服し、今では考えられないようなところにも煙が漂っていました。 たとえば、病院の待合室に灰皿が置かれ、患者の前で医者が堂々と吸うこともありました。映画館でも上映中に吸う人が多く、煙でスクリーンがかすむほど