ホワイトハウスで記者会見するキャロライン・レビット米大統領報道官＝1日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】レビット米大統領報道官は1日の記者会見で、ワシントンでアフガニスタン国籍の男が州兵2人を銃撃した事件を受け「大規模な国外追放作戦の完遂が一層重要になった」と述べ、トランプ政権による移民対策の強化措置を正当化した。歴代政権が「同化しようとしない外国人」の流入を許してきたと一方的に非難