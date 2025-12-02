気象庁＝東京・虎ノ門北日本から西日本にかけて、大気の状態が非常に不安定になる所があるとして、気象庁は2日、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意を呼びかけた。ひょうが降る恐れもある。気象庁によると、低気圧が日本海を東北東へ進む。低気圧から延びる前線が発生し、3日朝までに北日本から東日本を通過する見込みだ。低気圧や前線に向かう暖かく湿った空気、上空の寒気の影響で、大気の状態が非常に不安定にな