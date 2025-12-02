今回は、家事も育児もまったくやらず、妻をなめきった夫に「逃げたら即離婚」と伝えたエピソードを紹介します。なんのための父親なのか…「私は4歳の息子と夫と3人で暮らしていますが、夫は家事も育児もまったくやらないのに、なぜかイクメン気取りでイライラします。そんなある日、息子が高熱を出したのですが、私は息子のための買い物をしたかったので家にいた夫に『買い物の間、看病してあげて』『逃げたら即離婚』と伝えました