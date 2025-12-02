沖縄を代表するビールブランドのオリオンビールは、沖縄の素材にこだわったクラフトビール「しまめぐり」シリーズを2025年6月から公式 EC サイト限定で販売を開始した。超少量生産ということもあり、出せばたちまちソールドアウトするこのビール。これまでのシリーズの紹介と共に、同社はなぜクラフトビール製造に力を入れるのか、開発と広報担当者に話を聞きつつ考察した。1957年に創立、1960年夏には「瓶詰め生ビール」を発売オ