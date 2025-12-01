「自然由来だから安心」と思われがちな漢方薬ですが、じつは、副作用が起こることがあります。安全に服用するために欠かせない、漢方を出してくれる医師の専門性の高さの重要性について、医療法人仙豆会いこいクリニックの岩崎先生に詳しく教えてもらいました。 監修医師：岩崎 鋼（医療法人仙豆会いこいクリニック） 医療法人仙豆会いこいクリニック理事長。体調に合わせた保険診療内での煎じ薬治療を実践。元東北大学附属