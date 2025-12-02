プロフィギュアスケーターの宇野昌磨（27）が11月25日、Xを更新。愛犬・エマの写真を投稿した。 投稿された写真は、五輪で獲得したメダルに、エマが囲まれている姿をおさめたもの。メダルは、2018年平昌五輪での「銀」、さらに2022年北京五輪の団体戦での「銀」と個人戦での「銅」の3つだ。グレーの毛並みがまんまるに整えられたエマは、つぶらな瞳でレンズを見つめており、何か言いたげな愛らしい表情を浮