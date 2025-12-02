「多目的巡視船」調達予算として補正予算に140億円を計上海上保安庁は2025年11月28日、今年度の補正予算の概要を公表。そのなかで「多目的巡視船」の調達予算として140億円を計上しました。【画像】デカすぎる！これが海保「空前の巨大巡視船」の完成イメージです多目的巡視船は、大規模災害時の被災者支援や有事における住民避難、領海警備などに使用することが想定されており、海上保安庁では過去最大級の大型船となります。