2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の4万9450円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 53349.90円ボリンジャーバンド3σ 52339.93円ボリンジャーバンド2σ 51329.97円ボリンジャーバンド1σ 50365.00円一目均衡表・基準線 50320.00円25日移動平均 49762.00円5日移動平均 49450.00円2日夜間取引終値 49325.00円