2日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比10.5ポイント高の3343.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3434.52ポイントボリンジャーバンド3σ 3396.74ポイントボリンジャーバンド2σ 3358.97ポイントボリンジャーバンド1σ 3358.40ポイント5日移動平均 3343.50ポイント2日夜間取引終値 3338.33ポイント1日TOPIX現物終値 3321.