2日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント安の677ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 753.76ポイントボリンジャーバンド3σ 748.50ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 740.48ポイント75日移動平均 736.05ポイントボリンジャーバンド2σ 724.25ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 718.