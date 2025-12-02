実は男性は女性の顔だけではなく、内面もしっかり見ています。あなたの周りにもかわかわいいのに、なぜか彼氏ができない女性はいませんか？そこで今回は一緒にいても楽しくない女性の特徴を紹介します。｜チャラすぎるノリがいい女性は男性から好まれる傾向にありますが、あまりによすぎると逆に引かれます。ノリがいいではなくチャライイメージになり、男性から恋愛対象として見られなくなるのです。ノリがよすぎると男性はついて